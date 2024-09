A Fazenda 16: Sacha escolhe ir para Roça com Babi: 'Fraca e planta'

Yuri: "Mas conforme a prova, Sacha... Tem prova e provas."

Sacha: "Se for assim você não coloca ninguém. Para mim ela fraca de público e fraca na casa."

Flora: "A Babi não é fraca de público, não."

Sacha: "Aqui ela é."

Suelen argumenta que Zé Love não deveria ir nesta Roça porque em uma disputa com Flor, depois dos últimos acontecimentos da casa, o ex-jogador voltará da berlinda com mais força. O grupão continua a discussão para decidir quem pode ser votado que não vetaria Sacha Bali de disputar a prova do Fazendeiro.