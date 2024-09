'Família É Tudo': Após terminar com Tom, Maya vai embora do Brasil com Luca

Nos capítulos finais de "Família É Tudo" (Globo), Maya (Sabrina Petraglia) decide ir embora do Brasil com Luca (Jayme Matarazzo).

O que vai acontecer

Após terminar o namoro com Tom (Renato Góes), a irmã de Jéssica (Rafa Kalimann) decide abrir uma filial da produtora em Dubai. "Olha, se precisar de um fotógrafo eu to dentro. Depois do furacão que foi a minha vida nesse último ano, to precisando de novos ares, uma nova aventura", diz o ex-namorado de Electra (Juliana Paiva) ao ficar sabendo da novidade.