A Fazenda 16: Flor chama Arlindo Cruz de 'coitado' em confusão com Flora

Flora: "Você nunca fala. Tem que tomar remédio de Alzheimer."

Flor: "Quem tem Alzheimer é gente que não tá legal. Você tem parente morrendo em casa, seu pai. O coitado do seu pai."

Com a fala, Flora ficou nervosa e disparou: "Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é o c* da sua mãe! Vai para a casa do c******!

Flor: "Coitado porque eu me solidarizo! Eu me solidarizo. Sempre defendi seu pai e sua mãe na televisão."

Flora: "Eu não preciso de ninguém como você, Flor. Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é você que tá aqui pra não passar fome. Isso é ser coitada! Sua nojenta!

As peoas foram separadas pelos colegas de confinamento que conseguiram levar Flora e Suelen para o quarto e deixar Flor na sala. A filha do sambista chorou com os aliados e disse que sua mãe havia previsto que uma situação assim aconteceria: "Minha mãe desenhou essa cena. Eu juro por Deus que ela falou 'vai ter uma pessoa branca que vai te tirar do sério e vai falar da tua família'. Agora, chamou meu pai de coitado? O que eu fiz para essa mulher?"