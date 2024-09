Thaila Ayala chora durante viagem por saudades dos filhos: 'Desespero'

A atriz Thaila Ayala, 38, mostrou que foi às lágrimas pelas saudades dos filhos. Ela e o marido, Renato Góes, são pais de Francisco, de 2 anos, e de Tereza, de 1.

O que aconteceu

Thaila Ayala está com o marido viajando nos Estados Unidos. No entanto, na tarde deste sábado, ela apareceu nos stories do Instagram dizendo que apesar de estar feliz com a viagem, sente muita saudade das crianças.

"Isso que a gente não mostra, mas eu só chorei nessa viagem. Só posto coisas lindas e maravilhosas porque o Instagram é sobre isso e porque tem coisas lindas e maravilhosas para serem mostradas, mas eu só choro de saudades dos meus filhos", disse ela em vídeo, visivelmente emocionada.