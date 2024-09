Madonna investe em coroa e véu rendado em Semana de Moda de Milão

Madonna, 66, chamou a atenção por apostar em um véu preto com uma coroa de ouro na Semana de Moda de Milão.

O que aconteceu

A cantora se destacou no desfile da Dolce & Gabbana com o véu preto rendado que cobria da cabeça até os joelhos. De acordo com a revista People, a peça era da marca grifada.

O look ousado foi complementado com uma coroa de ouro e cristal. Segundo a revista, ela sentou na primeira fila do desfile e inspirou grande parte da coleção. Na ocasião, modelos desfilaram com sutiãs pontudos e perucas loiras cacheadas.