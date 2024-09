Dani Calabresa dá chave da própria casa de presente para Katy Perry

Dani Calabresa, 42, encontrou Katy Perry, 39, após o show no Rock in Rio 2024, na madrugada de sábado (21), e deu a chave da própria casa de presente para a cantora.

O que aconteceu

No encontro com Katy, Dani mostrou uma foto que tirou com a cantora em 2019 — na época, a artista estava grávida de sua única filha, Daisy Dove, 4.

A brasileira deu alguns álbuns para Katy autografar e surpreendeu a norte-americana: entregou a chave de sua casa para ela. A cantora riu e guardou a chave entre os seios.