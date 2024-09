A Fazenda: Suelen explica o que a fez acreditar que estava grávida de Vitão

Suelen: "Eu fiz os exames, e a médica falou: a sua última menstruação foi dia 5 [de dezembro]. Por esse tempo aqui, a sua bebê vai nascer dia 21 de setembro, que é quando bate 40 semanas. A minha filha nasceu dia 23 de setembro. E o genitor da minha filha é o cara com quem eu fiquei em janeiro [Matuto], não o cara com quem eu fiquei em dezembro [Vitão]. Não era o de dezembro".

Suelen: "Ficou como se eu estivesse dando 'golpe' em alguém. As pessoas não conseguiram entender que eu fiz exames, e, nesses exames, a médica falou: 'a sua concepção aconteceu entre o dia 17 e 21 [de dezembro]'. Do dia 17 a 21, eu estava com aquela pessoa [Vitão]. E eu já vinha ficando com essa pessoa há meses".

Suelen: "Eu sempre querendo fazer teste de DNA, porque ela [médica] falou: 'Suelen, pode ter um risco, que toda gravidez tem, que é a margem de erro'. Que é de 15 dias para menos ou mais".