Zé Love avança em Sacha Bali durante discussão: 'Não tem nada de bom moço'

Na manhã desta quinta-feira (19), os peões se envolveram em uma discussão generalizada que inicou com uma reclamação sobre uma falta de higiene de algumas peoas.

O que aconteceu

Reunidos no curral enquanto faziam as tarefas de cuidados com os animais, Sacha Bali procurou Babi Muniz e Fernanda Campos para conversar após a briga acalorada da dupla com Larissa Tomásia e Suelen Gervásio. Zé Love não gostou da intervenção do ator na discussão e partiu para cima do rapaz:

Zé: "Esse maluco quer ficar dando explicação de tudo. A gente não quer, mané!"