Deolane: influenciadora pode solicitar transferência para presídio em SP?

Deolane voltou à prisão no dia 10 de setembro, após descumprir uma medida cautelar. Ela estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, a advogada chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca —em referência à medida.

A influenciadora digital havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar no dia 9, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus.

Investigação

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra Imagem: Clayton Felizardo/Brazil News

Influenciadora e a mãe, Solange Alves, foram presas no dia 4 de setembro. As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação trouxe à tona apuração que começou em 2022. A investigação indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho —que é ilegal no Brasil— para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).