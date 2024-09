Virginia Fonseca desabafa sobre rotina após 3º filho: 'Estou exausta'

Virginia Fonseca, 25, fez um desabafo nesta quarta-feira (18) sobre sua nova rotina após dar à luz o terceiro filho, José Leonardo.

O que aconteceu

A influenciadora disse estar muito cansada em meio aos cuidados com o recém-nascido. "Hoje, eu percebi que eu realmente estou exausta", contou ela em um vídeo com o bebê no colo.

Virginia notou a exaustão ao recusar um convite do marido, Zé Felipe, para ir a sua casa de praia em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. "Eu não quis, gente. Logo eu, que em outra altura do campeonato falaria: 'vamos', começaria a organizar as coisas", explicou.