Aula antiassédio e coordenação de intimidade: os bastidores de um reality

Isso nos ajuda a identificar qualquer vulnerabilidade ou condição pré-existente que possa ser exacerbada durante as gravações, garantindo que escolhemos apenas participantes preparados para a experiência. Glauco Sabino

A produção e os participantes passam por treinamentos obrigatórios sobre letramento LGBTQIAPN+, práticas antiassédio, igualdade de gênero e inclusão para pessoas com deficiência. Tudo isso antes do início das filmagens.

Já nas gravações, o set conta com uma coordenadora de intimidade. "O suporte aos participantes é contínuo e inclui médicos, psicólogos e um coordenador de intimidade, um papel adaptado de produções de ficção para monitorar a filmagem de cenas de intimidade. Também monitoramos sinais de estresse e bem-estar físico e emocional, com profissionais de saúde mental e socorristas disponíveis no set 24 horas por dia".

O pós-reality

A produção também orienta os participantes a lidar com a fama. "Eles recebem treinamento especializado em relações-públicas e redes sociais sobre como lidar com essa interação com o público. Um psicólogo também está disponível, se necessário, mesmo após a estreia".

O acompanhamento continua mesmo após o lançamento do episódio final. "Oferecemos suporte das nossas equipes de redes sociais, comunicação, psicólogos e produtores, e realizamos chamadas de 'check-in' em momentos estratégicos, como no dia após a estreia, no meio da temporada e após o final, para garantir que os participantes estejam se sentindo bem e seguros".