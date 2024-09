Cacau Protásio anuncia fim do casamento de 12 anos: 'O brilho apagou'

Cacau Protásio anunciou, nesta quarta-feira (18), o fim de seu casamento com Janderson Pires, após 12 anos de união.

O que aconteceu

Protásio explicou que a decisão de encerrar o matrimônio não se deu de maneira repentina, mas após os dois perceberem que o brilho de antes havia se apagado. "Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento. Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar", escreveu em publicação no Instagram.

Atriz contou que os dois tentaram reacender o brilho da relação. "Ainda assim, nós acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito."