Bárbara: 'Existe um pavor e um trauma da palavra militância em reality'

O colunista explica que o argumento da modelo era de que ela aguentaria qualquer tipo de trabalho e talvez eles poderiam poupar as peoas que fossem menores. "Agora, por conta da leitura de mundo equivocada do Love, ela está saindo de militante chata e não é verdade."

Bárbara Saryne argumenta que participantes de reality parecem ser traumatizados com ativismos sociais e que Zé Love usou isso de cartada para tornar Suelen errada na discussão. "É que existe um pavor, falou a palavra 'militância', todo mundo fica: 'Meu Deus, precisamos eliminar essa pessoa', 'Não queremos você'."

Ele faz todo um discurso de que para mulheres é mais difícil, a própria mulher diz que acha que tem condição de fazer e ele diz que 'não é assim'. Ai começa a militar errado.

"E ai ele não está sendo machista? Chata é a Suelen? As pessoas estão malucas", argumenta Chico. "Não faz o menor sentido ficar contra ela. Mas é isso, o pessoal fica com medo, dá um tremelique 'falar de algo que parece importante'."

Segundo Chico, Zé Love erra pela insistência no tema, pois ele poderia ouvir o argumento contrário à sua opinião e aceitar. "Ele ouve, se assusta e fala 'xô militante'."

"Parece que levantam um repelente correndo para espantar o inseto militante", brinca Saryne. Ela opina que a resposta de Suelen é importante por mostrar que mulheres não precisam que o jogo seja facilitado e recorda que um critério usado pelos participantes do Paiol para escolher os primeiros moradores da baia era de que estava muito frio para mulheres dormirem com os animais. "Que bom que ela levantou isso, para não ter café com leite no jogo, senão fica confortável."