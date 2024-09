Luísa Sonza rebate críticas por indicação de 'Chico' ao Grammy Latino

Sonza, então, respondeu ao comentário. "Vocês ainda acham que músicas são feitas pros outros? Quem tá indicada ao Grammy sou eu e nada que alguém falar ou fazer vai tirar o orgulho que eu tenho de ter feito essa música! Eu amo genuinamente e acredito que essa é uma das, se não a melhor,música que já fiz".

Ela ainda completou que todas as suas músicas são sobre ela e não sobre terceiros. "Como já havia dito desde penhasco, não posso deixar de escrever e barrar a criatividade do momento pelo outro, ou não lançar por conta de um terceiro, a música no final sempre vai ser sobre mim e meus sentimentos, e eu juro que acho que esse é meu maior trunfo e é um dos motivos de tanto sucesso, eu sou visceral".