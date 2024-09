Luan Santana se emociona ao acompanhar ultrassom do filho: 'Está sorrindo'

Luan Santana, 33, emocionou-se ao acompanhar Jade Magalhães, 31, no exame de ultrassom do filho que esperam juntos.

O que aconteceu

O cantor compartilhou um vídeo em que aparece, todo babão, vendo as primeiras imagens do bebê junto da amada. "Antes que te formasse no ventre já conhecia, e antes do seu nascimento já havia te consagrado", legendou ele no Instagram, citando o versículo bíblico de Jeremias 1:5.

Em um trecho da gravação, Luan se empolga ao ver o que parece ser o primeiro sorriso da criança. "Está sorrindo!", disse o intérprete de "Meteoro", orgulhoso.