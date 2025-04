Davi diz que Mani não tem direito a prêmio do BBB: 'Ganhou muito dinheiro'

Davi Brito, 22, afirmou considerar que Mani Reggo, 42, não tem direito a nada do que ele ganhou participando do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O ex-motorista de aplicativo entende que o mérito de ter vencido o reality é dele, e não da ex-companheira. "Eu ganhei através dos meus esforços, do que eu fiz lá dentro e minha dedicação. Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque Mani era minha namorada? No Sincerão, então eu ia ficar assim: 'Mani é minha namorada'. As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro do início ao final. Eu venci todos os brothers e passei por todos eles. Cheguei no final campeão por causa do meu jogo", analisou ele, em entrevista a Leo Dias, 49.

Davi contou que fez uma procuração para sua irmã Raquel Brito, 26, ser sua representante legal no período em que esteve confinado. "Fui a um cartório antes de ir para o Big Brother e registrei minha irmã Raquel Brito de Oliveira como responsável para responder por tudo meu aqui fora. Ela ficou como titular, não foi a Mani, até porque a gente não era casado."