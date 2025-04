MC Pedrinho passa 8 horas sob anestesia geral para fazer nova tatuagem

Ele retornou em novembro de uma pausa de cinco meses na carreira. "[Fiz isso] porque estava saindo de uma empresa para poder trabalhar a minha carreira solo, com a estratégia, estrutura e experiência que eu mesmo já tenho", revelou Pedrinho ao programa The Noite com Danilo Gentili (SBT), no fim do ano passado.

Imagem: Divulgação