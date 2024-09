Influencer e assessora: Irmã de Davi, Raquel Brito está em A Fazenda 16

A influencer e irmã do vencedor do BBB 24, Raquel Brito está confinada na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda (Record).

Quem é Raquel Brito?

A jovem de 23 anos nascida em Salvador, Bahia, ganhou fama com o sucesso do irmão, Davi, em sua participação no reality da Globo. Raquel foi responsável pela administração das redes sociais do baiano, que contava com 10,5 milhões de seguidores.

Com o sucesso estrondoso do rapaz, Raquel decidiu seguir a carreira de influenciadora digital, dividindo seu cotidiano com

200 mil seguidores. Raquel se envolveu em algumas polêmicas por conta de algumas publicidades, como por exemplo, quando no dia da morte de Silvio Santos, usou a imagem do apresentador em uma divulgação de casa de apostas.