Robô e alianças: Chico e Bárbara desvendam dicas do elenco de A Fazenda

"Tem outra [dica] que tem uma foto do robozinho do BBB, existe um boato desde o ano passado na Larissa Tomásia", relembra Chico.

"Lá citaram o nome da Larissa. Mas tem também a Larissa do BBB 23", avalia Bárbara. A comentarista tem como teoria o fato de que a cada edição do reality da Globo, os robôs mudam de cor e na temporada de 2023, o robô tinha a mesma cor que o mostrado na dica. "Não sei se o pessoal de A Fazenda manja disso ou se foi de caso pensado."

Chico lembra de uma outra pista, em que há uma câmera e uma cadeira de diretor de cinema. "Quem pode ser? Um diretor ou um cameraman?", questiona. O comentarista lembra que o filho de Andressa Urach, Arthur, se encaixa na dica, visto que o rapaz gerou polêmica ao revelar que trabalhou nas produções dos conteúdos adultos da mãe.

"Carelli disse que 10% do elenco não saiu em nenhuma lista, eu estou achando que é esse 'teatro e bola de basquete', 'câmera e cadeira de direção' e outra que me deixou maluco, que é o microfone de cantor em cima do Masp e três pôsteres: um da Anitta, um de interrogação e outro da Luísa Sonza", lembra Chico. "É um cantor paulista que já teve algum tipo de relação com elas? Profissional, amorosa, fã?"

O público que assiste ao Central Splash, sugeriu o nome de MC Zaac, dono do hit "Bumbum Granada". "Ele é de Diadema, tem 'Vai Malandra' com a Anitta e 'Toma' com Luísa Sonza. E ele é da galera que ninguém adivinhou até agora", investiga Chico.