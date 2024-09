Após acordar na UTI, Tom recebe avaliação inesperada de Doutora Dulce

No capítulo de sábado (14), da novela "Família É Tudo" (Globo), Dulce avalia Tom na UTI. Catarina se preocupa com o estado de Frida ao vê-la com Nanda.

Luca tenta disfarçar a satisfação vendo o estado de Jéssica. Vênus impede Léo de se entregar à polícia. Hans exige que Ernesto convença Andrômeda a ir para Miami. Lulu obriga a filha a fazer um vídeo difamando Sheila.

Andrômeda salva Sheila de ser agredida na rua. Lulu se encanta por um dos empregados de Chicão. Electra reconhece Ubaiara ao vê-lo na pensão e avisa a Nanda. Maya se emociona ao ver Tom. Frida/Catarina chega à Fundação emocionada, e Vênus estranha a reação da tia.