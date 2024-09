Leão Lobo revela que foi 'sacaneado' por Ana Maria Braga: 'Eu a abomino'

O apresentador relatou que nesse período elaborou um programa, apresentou a ideia para um diretor da Record, mas o projeto foi para Ana Maria. "Levei um projeto para o diretor e falei: 'tenho projeto de um programa para a noite, vê se gosta'. Ele olhou aquilo, leu, e falou: 'isso é uma maravilha, adorei essa ideia'. Uma semana depois, cheguei para fazer o Note e Anote, a Ana pegou no meu braço e falou: 'vamos tomar um café'. Chegou lá, ela virou e disse: 'sabe aquele projeto que você deixou com o diretor? Ele quer uma mulher para apresentar e quer que seja eu. Você vai ficar bravo comigo?' Eu falei: 'claro que não, vou ficar bravo com ele que roubou meu projeto'".

Nesse mesmo dia, Lobo recordou que Ana mudou comportamento em relação a ele. "Acabamos de tomar o café e fomos fazer o Note e Anote. Começou o programa, ela sentada, fui falar as notícias [dos famosos], ela começou a interromper e perguntei: 'você está brava, Ana?' Ela disse 'estou', levantou e começou a fazer um discurso para a câmera, que as pessoas tinham inveja dela. Questionei 'isso é comigo?', ela [falou] 'é' e continuou o discurso como se eu estivesse fazendo alguma coisa para ela".

Leão disse que chorou nos corredores da Record nesse dia e o diretor teria dito que Ana "sacaneava todo mundo". "Levantei e fui para o corredor chorando. Fui até a sala do diretor, ele me olhou e falou: 'já sei, a loira te sacaneou, ela faz isso com todo mundo. Calma, quanto você quer para aguentar ela?' Eu falei 'vai tomar no c*', virei as costas e sai chorando".

Lobo afirmou que Ana Maria se tornou uma pessoa que ele "abomina". Ainda, contou que tempos depois do ocorrido, a apresentadora teria, segundo Leão, tentado culpar Ratinho, e ele a chamou de "mentirosa".