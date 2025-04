'Garota do Momento': Clarice mata charada sobre verdadeira família de Zélia

Dessa forma, ela encontra Mônica (Julia Lund), verdadeira cunhada de Zélia e mãe de Flora (Bella Piero). "Tenho uma cunhada, a viúva do meu irmão, que mora na capital. Ela casou de novo, virou grãfina e me manda dinheiro todo mês. Às vezes mais, às vezes menos, depende do humor dela", conta a mulher.

Clarice sonda Mônica para descobrir mais informações sobre Branca, verdadeira identidade de Zélia. "Olha, uma cunhada grã-fina que ajuda nas contas. Que sorte! Desculpa se pareço inconveniente, mas seria aquela da foto?", pergunta ela.

A mãe de Beatriz (Duda Santos) fica chocada ao ver a foto da verdadeira família de sua falsa irmã. "Ela mesma! A Branca! E essa do lado dela é a minha filha Flora", revela Mônica.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.