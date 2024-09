Ex-Tiazinha, Suzana Alves, relembra aborto e faz desabafo

Ela ainda contou que antes do ocorrido, chegou a sonhar que estava sofrendo um aborto. "Quando eu acordei, eu senti mesmo que eu tinha perdido. Fui ao ultrassom, e quando o médico começou a procurar o coraçãozinho do bebê e não escutava, eu caí no choro. Fiquei um tempão trancada no banheiro. Depois disso, eu não quis fazer a curetagem, eu quis realmente deixar expelir. Tive um parto de onze horas de dor, dormi, e quando eu fui ao banheiro, eu vi o bebezinho. Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi".

Por conta do sofrimento, a fé dela começou a se renovar. "E ali eu comecei a viver grandes experiências de ter o meu Samuel e o meu Benjamin".