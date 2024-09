Colin Farrell admite cansaço após estrelar série do Pinguim: 'Nunca mais'

Colin Farrell, 48, admitiu ter sofrido para dar vida ao vilão Pinguim na série inédita sobre o personagem, que estreia dia 19 (quinta-feira) na plataforma de streaming Max.

O que aconteceu

O ator irlandês confessou que gravar a atração foi uma experiência extremamente cansativa. "Não me entenda mal, eu amei, mas acabei esgotado. No final [das filmagens], eu estava reclamando e resmungando para qualquer um disposto a me ouvir que eu queria acabar logo", desabafou ele, em conversa com a revista britânica Total Film.

Por essa razão, Farrell não sabe se retornaria para uma possível segunda temporada de "Pinguim". "A Lauren [LeFranc, showrunner da série] perguntou: 'Se fizer sentido [uma continuação], você toparia conversar?' Eu respondi: 'Com certeza'. E talvez conversemos daqui a um ano. Mas, quando acabei, disse: 'Nunca mais vou colocar em maldita roupa e essa maquiagem outra vez'."