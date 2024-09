Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício sensualiza em ensaio

Pietro Antonelli, 18, tirou a camisa para um ensaio fotográfico.

O que aconteceu

O filho de Murilo Benício, 53, e Giovanna Antonelli, 48 é modelo e já estrelou na infância e adolescência em diversas campanhas ao lado dos pais. Desta vez, o rapaz aparece sem camisa e sozinho.

No fim do ano passado, ele assinou um contrato com uma agência de modelos. Com 1,83m de altura, 104 cm de tórax e manequim 42, Pietro já disse em entrevistas ao EXTRA que vê na carreira na moda uma forma de custear seu outro dom, que é a música, como trapper. "Eu vendo beats e ganho dinheiro. Mas o que tenho pagado pelos clipes são com o dinheiro que ganhei dos trabalhos como modelo que fiz, desde pequeno, ao lado da minha mãe, por exemplo. Tudo sai do meu bolso".