Leão Lobo diz que jogador do Athletico ameaçou jogá-lo de sacada após sexo

Leão Lobo, 70, revelou que um ex-jogador do Athletico Paranaense ameaçou jogá-lo da sacada do 18º andar de um prédio após os dois transarem.

O que aconteceu

Lobo explicou que conheceu o atleta, que não teve a identidade revelada, e eles foram para o apartamento dele transar. "Conheci um cara bombadão que era do Athletico Paranaense, ele me levou no apartamento dele no Arouche, 18º andar. Depois que a gente transou, ele me pendurou na sacada e disse: 'Você vai cair lá embaixo porque não gosto de viado'", declarou durante participação no podcast Papagaio Inteligente.

O apresentador admitiu que teve medo de morrer, mas depois o atleta alegou que era uma "brincadeira". "Ele me pendurou, eu olhava [para baixo] e já me via morto, só via o largo do Arouche lá embaixo. Aí ele me puxou e falou: 'Foi só para te assustar, viado'. Depois ele me levou até a porta do prédio, me deu um pé na bunda que fui parar no canteiro do largo do Arouche. Foi um terror", recordou.