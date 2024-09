Deolane é presa pela 2ª vez com look mais caro que na 1ª; saiba valores

Dieguinho Schueng deu detalhes da combinação utilizada por Deolane Bezerra, 36, no momento de sua segunda prisão. A influenciadora voltou a ser detida após perder o direito à prisão domiciliar, por descumprir a regra de não se manifestar publicamente.

Deolane foi até o fórum com um look da grife Louis Vuitton, avaliado em R$ 48,1 mil. Na ocasião anterior, quando a loira deu entrada pela primeira vez na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE), as peças trajadas por ela somavam R$ 30,3 mil.

Nesta segunda detenção, Deolane usava uma camiseta de R$ 9.100, um cinto de R$ 4.150 e uma bolsa bege de R$ 29,5 mil. As unhas feitas e o cabelo arrumado também chamaram atenção.