Virgínia desabafa após primeira noite com filho caçula: 'Não dormimos nada'

Virgínia Fonseca, 25, admitiu não ter conseguido descansar bem em sua primeira noite após o nascimento do filho caçula, José Leonardo.

O que aconteceu

A influencer publicou uma gravação caminhando pela maternidade, no início da mãe, e admitiu que o recém-nascido mal a deixou dormir. "Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui dando uma volta, andando um pouco. Minha parceira de noite foi Jé. Quantas vezes, mais ou menos, a gente acordou? Na verdade, nem dormimos, né?", disse ela, nos stories do Instagram, conversando com a amiga que a acompanhava.

José Leonardo nasceu no último domingo (8), em uma clínica particular de Goiânia (GO). A criança veio ao mundo às 17h, pesando 3,6 kg e medindo 49,5 centímetros.