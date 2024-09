Pitel sobre relação com Fernanda após BBB 24: 'A gente fala muito menos'

Giovanna Pitel, 25, falou sobre sua relação com Fernanda Bande, 33, quase cinco meses após o fim do BBB 24.

O que aconteceu

Pitel explicou que ambas têm dado foco a suas carreiras, o que levou a uma rotina com menos contato. "A gente fala muito menos, a gente não conversa tanto", assumiu ela em entrevista à TV Caras, em um trecho divulgado nesta segunda-feira (9).

A alagoana contou que segue muito próxima de Rodriguinho. "Com Rodrigo, eu tenho mais contato do que com a Fê. Ela tem priorizado a família e o trabalho. A gente tem menos contato. Mas, com o Rodrigo, direto", afirmou.