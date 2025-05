Thaila Ayala deixou país após se divorciar de ator: 'Tinha muito paparazzi'

Thaila Ayala, 39, revelou o verdadeiro motivo pelo qual se mudou para os Estados Unidos após se divorciar de Paulo Vilhena, 46, em 2014.

O que aconteceu

A atriz revelou que sua mudança de país não ocorreu por conta de sua carreira, mas como consequência do fim de seu casamento. "Todo mundo vem me falar [sobre o período nos EUA] como se fosse uma escolha de carreira. Sinto muito desapontar vocês, mas não foi", disse em entrevista ao programa Sem Censura (TV Brasil).

Thaila e Paulo Vilhena estavam no auge da carreira quando se divorciaram após cinco anos juntos, o que fez com que a atriz sofresse um grande assédio."[A decisão de sair do país] Foi porque me divorciei, estava casada e, na época, tinha muito paparazzi, eles dormiam na porta da minha casa, me seguiam para todos os lugares", contou.