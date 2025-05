Pepê e Neném mostram resultado de harmonização: 'Pernas finas, nunca mais'

Pepê e Neném recorreram a um procedimento estético para realçar a aparência das pernas, deixando elas mais grossas.

O que aconteceu

As irmãs de 49 anos publicaram em suas redes sociais fotos de antes e depois do procedimento. O processo, que teve como foco a harmonização dos quadríceps, envolveu o uso de preenchedor autólogo e ácido hialurônico para dar mais volume à região.

Pepê se demonstrou satisfeita com o resultado. "É gente, foi com o maior prazer que fomos conhecer e realizar um procedimento que vem sendo muito procurado no Brasil", declarou a cantora em uma publicação nas redes sociais. Empolgada, ainda completou completou: "Pernas finas, sai fora, nunca mais".