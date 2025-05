Ator de 'As Visões da Raiven' enfrenta pancreatite grave e recorre a ajudas

Rondell Sheridan, ator da série adolescente "As Visões da Raven", da Disney, está enfrentando um momento delicado. Aos 66 anos, ele foi diagnosticado com uma pancreatite grave e está internado para tratamento.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Sheridan compartilhou detalhes do que está passando. "No dia 10 de abril, eu estava na estrada e fiquei doente. Fui ao hospital e acharam que era algo gástrico. Cheguei em casa no dia 12 de abril e fui imediatamente ao hospital, onde me disseram que era pancreatite. Vários exames. Fiquei no hospital por 9 dias. Recebi alta e pensei que estava me recuperando, mas meu pâncreas está inflamado e não há muito o que fazer a não ser esperar", declarou.

Sem poder trabalhar, o ator está enfrentando dificuldades financeiras. Por isso, amiga amiga de Sheridan criou uma vaquinha online para custear os tratamentos médicos e despesas do dia a dia. "Não percebi que ficaria sem trabalho por um bom tempo", disse ele, reforçando o apelo aos fãs. A meta era arrecadar US$ 35 mil, mas a campanha já ultrapassou US$ 70 mil.