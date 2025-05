MP do Ceará abre ação contra duas pessoas por injúria racial a Jojo Todynho

O Ministério Público do Ceará denunciou duas pessoas por ataque racista contra Jojo Todynho. Ao Splash, a Justiça informou que recebeu a ação e já tem uma audiência marcada para junho.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 182ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, informa que a denúncia oferecida contra as duas pessoas por crime de injúria racial foi recebida pela Justiça. A ação penal tramita na 6ª Vara Criminal de Fortaleza, com audiência já designada para o próximo mês de junho. Ministério Público do Ceará

O Splash entrou em contato com a assessoria de Jojo Todynho, e o espaço continua aberto para posicionamento.