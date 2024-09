Após ser humilhado, Mavi rouba milhões de Molina em 'Mania de Você'

Mavi transfere milhões da conta de Molina para uma ONG. "Vai, faz esse login logo! Vai, vai, bota a senha! Isso! Bingo", diz sozinho.

O viúvo quase morre do coração ao ver que foi roubado. "Invadiram o meu sistema? Como isso foi acontecer? Ele desarma o alarme, e entra no site do banco! Que loucura é essa? E entraram na minha conta bancária também. Me roubaram! Transferiram dinheiro para uma ONG! Que ONG é essa? Eu mato o desgraçado que fez isso", grita.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.