Nicole Kidman perde premiação do Festival de Veneza após mãe morrer

Nicole Kidman, 57, não compareceu ao Festival de Veneza após a mãe, Janelle Ann Kidman, morrer neste sábado (7).

O que aconteceu

Eleita melhor atriz por seu papel em "Babygirl", não compareceu ao festival para receber o prêmio. A diretora do filme Halina Reijn leu a declaração de Kidman em voz alta, justificando a saída antecipada da premiação.

No discurso preparado, a famosa disse que o prêmio seria uma homenagem à mãe. "Estou em choque e tenho que ir até minha família, mas este prêmio é para ela. Ela me moldou, me guiou e me fez. Estou muito grata por poder dizer o nome dela a todos vocês por meio de Halina. A colisão da vida e da arte é de partir o coração, e meu coração está partido", escreveu na declaração lida por Reijin.