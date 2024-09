Cristina Pereira fala sobre estupro aos 12 anos: 'A gente nunca supera'

Atriz revelou que foi vítima de estupro quando tinha 12 anos e estava a caminho da escola. O relato foi compartilhado pela atriz durante debate do filme "O Clube das Mulheres de Negócios", em agosto, no Festival de Cinema de Gramado.

Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber por que eu estava chegando atrasada. Quando o Candinho [personagem do filme vítima de assédio] chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, com aquela menina que estava a caminho do colégio. Mataram aquela menina. Cristina Pereira, atriz