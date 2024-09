O que se sabe sobre o sumiço de Maidê Mahl, atriz achada ferida em hotel

Maidê é atriz e modelo, com participações em séries para Star+ e HBO. A atriz interpretou Elke Maravilha em "O Rei da TV" e atuou em "Vale dos Esquecidos", além de participar do reality show "Casa das Modelos" em 2017.

Em seu perfil no Instagram, com mais de 32 mil seguidores, Maidê compartilha sua vida profissional e pessoal. Ela posta registros de sua trajetória artística, além de momentos de viagens e passeios com amigos.

Natural de Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, Maidê se interessava pelas atividades do campo, chegando a ter cursado faculdade de agronomia. Após essa fase, migrou para a carreira artística, consolidando-se como atriz e modelo no cenário nacional.