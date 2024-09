Amigo de atriz desaparecida diz que ela tem 'questões de saúde mental'

O médico Adilon Harley Machado, amigo de Maidê Mahl, 31, contou que ela estava passando por questões de saúde mental. A atriz está desaparecida desde segunda-feira (2).

O que aconteceu

Adilon disse que Maidê teve um agravamento recentemente. "A nossa amiga, Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental, super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela", contou nos Stories do Instagram.

Ele pediu ajuda nas buscas pela atriz e modelo. "A gente está em contato com a polícia, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, com tudo que a gente pode fazer. Mas agora, por favor, se você tiver alguma informação precisa, ligue para os números que estão no feed, ou mande uma mensagem em caixa alta dizendo: 'Eu tenho informação'. Não é algo fácil para ninguém passar".