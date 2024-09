Mel Maia se diverte ao encontrar menina com look idêntico ao dela em festa

Durante uma festa em Fernando de Noronha, Mel Maia encontrou uma menina usando a mesma roupa que ela e se divertiu com a coincidência.

O que aconteceu

A atriz estava curtindo uma festa em Fernando de Noronha, quando encontrou uma menina com um look idêntico ao seu. Ambas usavam um corset branco com brilhos e uma saia longa estampada.

Ao ver a coincidência, a artista tirou uma foto com a sua 'gêmea'. "Achei uma amiga com um look igual ao meu!", escreveu ela em um storie publicado em sua conta no Instagram.