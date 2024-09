Novelistas veteranos dão oficina para novos autores de novelas da Globo

Os encontros de setembro irão receber os autores Izabel de Oliveira, Rosane Svartman e Daniel Ortiz. A oficina é realizada desde junho deste ano.

Temas como os alicerces da novela como formato, o horário das 19h, estrutura narrativa, personagens, diálogo e interfaces com outros ofícios artísticos foram e ainda serão apresentados por talentos convidados. Entre eles Claudia Souto, Ricardo Linhares, Duca Rachid, Thelma Guedes, Carlos Lombardi, Luiz Henrique Rios e Natalia Grimberg.

O CriaGlobo Autores é uma iniciativa que retoma as oficinas de roteiro da Globo, agora tendo foco em talentos internos. "Com olhar específico para o horário das 19h, a ação deste ano trabalha com duas linhas paralelas de desenvolvimento: a primeira, encontros semanais com referências da casa e do mercado, explorando temáticas inerentes à dramaturgia longa e ao ofício do autor; a segunda, a mentoria de um projeto para as 19h que se dará entre os participantes do CriaGlobo e autores com experiência no horário. Ao todo, são 11 roteiristas, entre eles Renata Andrade e Thaís Pontes, as criadoras da série Encantado's", ressalta Fellype Pontes, gerente do Núcleo de Gestão Artística da Globo e responsável por ações de desenvolvimento para elenco e criadores.