Zezé e Graciele querem se mudar após nascimento da filha: 'Do nosso jeito'

Graciele Lacerda, 43, contou que tem planos de mudar de casa com o marido, Zezé di Camargo, 62, após o nascimento da filha que esperam, Clara.

O que aconteceu

O assunto veio à tona quando um seguidor questionou a jornalista a respeito. "Vai querer uma casa maior em São Paulo quando a Clara nascer?", indagou o internauta, por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram.

Graciele, então, explicou que planeja construir com Zezé uma casa mais aconchegante para viver com a herdeira e os mascotes da família. "Conversamos muito sobre isso. Estamos pensando em ter um cantinho, uma casa, mas construir do nosso jeito, comprar o terreno e construir do jeito que a gente quer."