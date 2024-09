O que aconteceu com a filha de Generosa em 'Cabocla'?

Nos capítulos finais de "Cabocla", Rosa reaparece. Isso vai acontecer logo após a morte de Tomé, que acaba assassinado em uma briga de bar.

A filha de Felício fugiu com um homem, que todos achavam ser um turco. Ao retornar, Rosa revela que se casou com o rapaz com quem fugiu e que ele é libanês e se chama Jorge Adib (Raymundo de Souza).

Rosa ficou muito rica. Ela e o marido têm uma loja em São Paulo e retornam à Vila da Mata em um carrão, impressionando toda a família.

A filha convida os pais e os irmãos a se mudaram para São Paulo com eles, mas a família recusa o convite. Porém, Generosa finalmente encontra a paz após reencontrar a herdeira perdida.

Rosa (Vanessa Gerbelli) em 'Cabocla' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.