Elton John tem perda parcial da visão após infecção; entenda

Elton John, 77, revelou nesta terça-feira (3) que foi diagnosticado com uma infecção severa nos olhos.

O que aconteceu

O cantor afirmou que perdeu a visão de um olho. "Ao longo do verão, tenho lidado com uma infecção severa no olho que infelizmente me deixou apenas com a visão parcial em um olho", disse por meio de um comunicado em seu perfil no Instagram.

Elton John informou que segue se recuperando em casa. "Eu estou melhorando, mas é um processo extremamente lento e vai levar um tempo até que a visão retorne no olho impactado."