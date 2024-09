Após atuar em 'Renascer', Xamã anuncia show inédito pelo país; veja datas

Após se destacar como ator em viver o matador Damião em "Renascer", Xamã volta a focar na carreira como cantor e anuncia how inédito.

O que aconteceu

O rapper, que se prepara para as apresentações inéditas, anunciou as primeiras cidades que receberão as apresentações "totalmente repaginadas". Acompanhado pela sua banda, o intérprete de "Malvadão" vai mostrar novos arranjos e repertório.

A série de apresentações começa no dia 8 de novembro, no Circo Voador, em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Em seguida, parte para Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza (veja datas completas logo abaixo).