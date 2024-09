Simone é solidária a sertanejos que têm depressão: 'Vivemos em uma prisão'

Simone Mendes, 40, expressou sua solidariedade aos colegas da música sertaneja que sofrem de depressão - como Zé Neto, 34, que recentemente fez uma pausa na carreira para se tratar da doença.

O que aconteceu

A cantora afirmou que, muitas vezes, a vida de um astro sertanejo se parece muito à de um presidiário. "Vivemos numa prisão sem grades. A nossa cadeia é o quarto e o camarim. Eu falo que a minha produtora é a minha carcereira. Ela me tranca dentro do quarto [de hotel]. Você não pode circular no hotel, se não tira o encanto das pessoas. Depois vou para o camburão, que vai me levar para o lugar do show. Depois, volto para o camburão e para a prisão. No palco, vejo a multidão e me alegro um pouco, que é quando eu tomo o banho de sol", metaforizou ela, em conversa com o canal Conceito Sertanejo, do YouTube.

Simone afirmou que o contato com a família costuma ser seu refúgio para lidar com a questão. "Não tem coisa melhor do que voltar para casa e ter um colo. Quando você está cercado disso [amor dos familiares], se torna mais fácil. Não que seja fácil, é muito difícil. O sucesso é muito louco, a gente quer muito, mas quando ele chega, tira tantas coisas boas da nossa vida. A privacidade, a vontade de estar com as pessoas que a gente ama."