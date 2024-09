Sid Wilson, do Slipknot, abre o jogo após acidente que 'derreteu seu rosto'

Sid Wilson, 47, do Slipknot, deu novos detalhes sobre o acidente que sofreu em uma fogueira.

O que aconteceu

O músico deu uma entrevista à Fox News e falou sobre o ocorrido e recuperação. "Todo o meu braço direito está enfaixado. Meu rosto está basicamente derretido do nariz para baixo, mas o inchaço diminuiu, e dizem que é incrível como o rosto está meio que se regenerando. Acontece bem rápido, parece sarar muito rápido. Já tive dias melhores, eu acho, mas estou vivo, então estou bem".

Wilson contou que foi queimado por uma fogueira, na última semana. Sid estava em sua fazenda em Iowa, nos Estados Unidos, onde mora com Kelly Osbourne, 39, sua esposa, e o filho de 2 anos, Sidney. "Há algumas noites, eu acendi uma fogueira e a deixei queimar. Então, no dia seguinte, fui dar uma olhada no quanto havia sobrado. Tinha alguns restos, então eu, como um idiota, fiz o que não deveria fazer e coloquei gasolina".