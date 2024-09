Com 'Feita de Samba', Nayra Lays cria disco leve para churrasco com amigas

Quem é ela?

Vinda de um ambiente familiar musical no bairro do Grajaú, no extremo sul de São Paulo, Nayra Lays se apaixonou por música e composição ainda criança, quando ficava ouvindo os discos do seu tio e músico Júlio e transcrevia as letras para conseguir decorar e cantar com a sua família.

Desde 2016, a artista sempre buscou explorar as vertentes da música preta dentro da sua carreira buscando resgatar e continuar a ancestralidade por meio da música.

A cantora paulistana Nayra Lays Imagem: Camila Tuon/Divulgação

Completando 8 anos de carreira, a cantora e compositora deu início à sua trajetória com os singles "Orí", "Preta Chave" e "Coloridas", já se apresentou no Rio de Janeiro e em cidades do interior de São Paulo, como Itu, e, com o seu último trabalho, relembra momentos musicais vividos com a família, ouvindo samba rock, forró, funk, rap e R&B dos anos 1970.