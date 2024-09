Bárbara: Entrevista de Mani foi de autodefesa, não de ataque a Davi

A apresentadora também teceu elogios ao desempenho de Lorena Coutinho, repórter que entrevistou Mani. "Ela chama muito a atenção. Anda, gesticula, é muito animada... É como se fosse a Bia do Brás do jornalismo. Acaba ficando até engraçado, porque passa da Rachel [Sheherazade, 51, âncora do Domingo Record], que tem a postura mais séria, e vai para a Lorena, toda exagerada."

'Choque geracional' não pode faltar em A Fazenda

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram o vazamento de uma nova lista com o suposto elenco de A Fazenda 16. O reality show comandado por Adriane Galisteu, 51, volta ao ar no próximo dia 16 (segunda-feira).

Chico espera que Rodrigo Carelli, 56, invista em uma maior variedade etária entre os peões desta temporada. "Torço para que a Record continue investindo nesse choque geracional, que costuma fazer muito bem para A Fazenda. No ano passado, foi legal ver a Márcia Fu, a Rachel Sheherazade, convivendo com pessoas um pouco mais jovens, menos experientes."

O colunista entende que o Estrela da Casa (Globo) errou ao não se preocupar com essa diversidade geracional em seu elenco. "Uma das coisas mais frustrantes do Estrela da Casa é serem todos mais ou menos da mesma geração, da mesma faixa etária. Ninguém foge muito do intervalo entre 18 e 30 anos. É legal ter outras perspectivas."