Leão: Regina Casé tem visão para o humor como tinha Silvio Santos para a TV

Yas Fiorelo e Leão Lobo festejaram a contratação de Dan Mendes, 25, para o elenco de "Tô Nessa", nova sitcom de Regina Casé, 70, na Globo. A atração estreia em breve nas noites de domingo, logo após o Fantástico.

Mesmo sem ter visto Dan em cena, Leão afirma confiar cegamente no faro caça-talentos de Casé. "Tenho certeza de que a Regina não o escolheu por ter 1 milhão de seguidores, mas pelo talento que enxergou nele. A Regina é dessas. Ainda não conheço o trabalho do Dan, mas, pelo que ouço falar é maravilhoso", declarou ele, no Splash Show.

Yas citou o extinto "Esquenta" como palco de várias descobertas artísticas feitas pela atriz. "Houve várias pessoas que foram fazer uma participação no programa e acabaram ficando no elenco. Ela tem esse olhar, sabe o que é engraçado."