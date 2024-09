Gkay aposta em look com chapéu e fãs brincam: 'Guarda-sol está diferente'

Gkay, 31, apostou em look com um chapéu grande em suas redes sociais e foi alvo de brincadeira dos fãs.

O que aconteceu

A influenciadora fez uma enquete em seu perfil no Instagram para escolher a roupa que usaria na praia. Seus seguidores deveriam escolher qual look ficou melhor com o chapéu.

A artista ousou com um item oversized. O chapéu enorme acompanhava diferentes tipos de biquíni.